Медведев предложил ужесточить правила миграции

Российские власти разрабатывают новый законопроект в сфере миграции. Такие действия вызваны пандемией коронавируса, которая лишила 40% мигрантов заработка. Несмотря на то, что граждане России оказались в совершенно зеркальном положении, ситуация с мигрантами обстоит куда-жестче, ведь безработица, внутри чужой для прибывших работников страны, способствует всплеску криминальных деяний.

По данным Министерства Внутренних Дел Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксировано очень большое количество нарушений общественного порядка со стороны мигрантов. Конечно же, в регионах подобных случаев становится еще больше. Для того что бы ограничить наших граждан от подобного беззакония, Медведев предложил внести некоторые коррективы в миграционную политику. В качестве живого примера, бывший премьер-министр напомнил о миграционной политике большинства арабских стран, где работодатель, принимающий мигранта на работу, несет полную ответственность за действия своего подчиненного.