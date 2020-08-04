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Выбор читателей за 3 августа

Выбор читателей за 3 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 3 августа.

Пенная вечеринка в Белогорске: неизвестный вылил в фонтан моющую жидкость

Накануне в Белогорске неизвестный мужчина, надев сигнальную жилетку рабочего, подошел к фонтану и вылил в него большое количество моющей жидкости. В итоге образовалась обильная пена, которая могла привести к поломке всех пяти насосов. Об этом происшествии написал в своем инстаграм-аккаунте мэр города Станислав Мелюков.

Названы отрасли с зарплатами более 100 тысяч рублей

Самую высокую зарплату в России получают работники рыболовства. Их месячный доход составляет более 100 тысяч рублей. Эксперты поясняют, что такие суммы являются отчасти компенсационными: работать людям приходится вдалеке от дома и в тяжелых климатических условиях. Такие деньги по стране зарабатывают всего 7,2% работников, сообщает РИА «Новости».

Фотогалерея Амур.инфо: природа Мухинки

За окном дождь и начало новой трудовой недели, что далеко не для всех является поводом для оптимизма. А совсем недалеко от Благовещенска расположилась Мухинка – прекрасный уголок природы с водопадами и озером.

В Благовещенске продают винтажный Ford за 400 тысяч рублей

На популярном интернет-сервисе появилось объявление о продаже в Благовещенске редкого автомобиля. Ford Country Squire 1969 года выпуска продавец готов отдать новому владельцу за 400 тысяч рублей.

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#Обзор #интернет #СМИ

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