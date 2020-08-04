Шнуров признан самой богатой звездой российского шоу-бизнеса

Журналисты Forbes подсчитали,что за последний год доход всемирно известного рок-музыканта составил 8.8 миллионов долларов. Этот показатель не является пределом бля Шнура, ведь в 2018 году доходы фронтмена группы «Ленинград» были оценены в 13.9 миллионов долларов. Пожалуй, в какой-то мере это вполне закономерные заработки, ведь артисту не чуждо ведение разнообразного бизнеса, плотный гастрольный график и даже политические начинания.

По подсчетам журналистов, Шнуров вместе с группой получает порядка 150 тысяч долларов за каждый частный концерт, причем сумма иногда может достигать и 300 тысяч долларов.

Известный музыкант обогнал в рейтинге Forbes Егора Крида и Диму Билана. Скандальный вокалист «Ленинграда» обошел также Басту, Киркорова, Гагарину, Лепса, Тимати и прочих. По мнению пользователей сети это вполне естественно, ведь «Шнура» знает каждый мальчишка и каждая бабушка в нашей стране.