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сегодня, 08:31 2

Первый российский электромобиль запустят в производство в конце года

Первый российский электромобиль запустят в производство в конце года
Фото: Николай Шардин / YouTube

В конце 2020 года в Тольятти в серийное производство запустят первый российский электромобиль Zetta, сообщает ТАСС.

Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Его максимальная скорость может достигать 120 километров в час.

Цена российского автомобиля будет стартовать от 450 тысяч рублей. В базовую комплектацию будет входить батарея, рассчитанная на 200 километров пути. Кроме этого машину планируется оснастить передним или полным приводом.

Компания планирует производить до 15 тысяч электромобилей в год. Порядка 10 тысяч из них будут экспортироваться.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас идет опытно-промышленная сборка, уже собраны предсерийные электромобили. Кроме этого получен определяющий статус автопроизводителя код WMI, и ведутся работы по сертификации.

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#производство #технологии #транспорт

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Комментарии
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    14 минут назад

    Авно! И вранье!

  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    11 минут назад

    Ё-МОБИЛЬ? ты ли это???

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