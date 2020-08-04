Первый российский электромобиль запустят в производство в конце года

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Zetta представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Его максимальная скорость может достигать 120 километров в час.

Цена российского автомобиля будет стартовать от 450 тысяч рублей. В базовую комплектацию будет входить батарея, рассчитанная на 200 километров пути. Кроме этого машину планируется оснастить передним или полным приводом.

Компания планирует производить до 15 тысяч электромобилей в год. Порядка 10 тысяч из них будут экспортироваться.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, сейчас идет опытно-промышленная сборка, уже собраны предсерийные электромобили. Кроме этого получен определяющий статус автопроизводителя код WMI, и ведутся работы по сертификации.