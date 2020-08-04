Астрологический прогноз на 4 августа

Восход Солнца: 05:03

Заход Солнца: 20:08

Солнце во Льве.

Овен. Благоприятный день, исключающий конфликты. Овны будут способны содействовать установлению мира и покоя, сглаживать всевозможные недоразумения и разногласия. Для пользы дела можно пойти на компромисс, даже если это будет ущемлять ваши интересы. Сексуальный потенциал будет высок, а отношения с партнерами устойчивыми. Жизненные силы сегодня вас переполняют. Вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если ваша работа лишена творчества, а также добиться успеха в том, о чем втайне всегда мечтали и что может сделать вас, как вам кажется, по-настоящему счастливым. День благоприятный для покупок.

Телец. Кто-то из вашего окружения заинтересован в том, чтобы сблизиться с вами, помочь и поддержать в трудную минуту. Звезды предсказывают Тельцу удачный день, когда солнце будет светить над головой ярче, чем в июле. Вы щедры на советы, деликатны в общении и, главное, себе не отказываете в маленьких радостях.

Близнецы. Сегодня вероятны финансовые затруднения, так как предстоят крупные расходы. Этот день принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик. От вас будет зависеть, расстанетесь ли вы или переживете эти трудности вместе. Но не принимайте во внимание чужих советов, они могут только навредить вам. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Но не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем. Заботы будут постоянно напоминать о себе и требовать решительности. Возможно, у вас появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку. Доверьтесь интуиции — только вы сами сможете помочь себе.

Рак. Звезды не советуют вам бежать по натянутой струне, а лучше прислушиваться к собственному голосу. Тем более, что недавно вы уже оступились на той же теме. Вы почувствуете себя хорошо, если найдете время для уединения!

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Астрологический прогноз на неделю 3 августа – 9 августа

Лев. День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Благоприятный день для нового знакомства, супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Не упускайте возможности добиться успеха в личной жизни. Благоприятный день для решения любовных или семейных проблем. Уверенность в своих силах и оптимизм помогут вам завоевать расположение партнера. День благоприятен для покупок, приобретений, торговых операций. В первую половину дня возможны легкие ссоры. Во второй половине дня установится равновесие. Постарайтесь больше отдыхать. Отмените все визиты. Проведите день в кругу семьи, где ваши жизненные силы не только возобновятся, но и значительно окрепнут.

Дева. Сегодня вы будете заняты финансовыми вопросами, могут даже возникнуть небольшие разногласия с родными из-за того, что вы хотите купить одно, а они планировали совсем другое. Этот день не подходит для начала новых важных проектов. Представители знака могут впасть в состояние рассеянности и неприкаянности. Не исключена потеря вещей или денег.

Весы. Весам вплоть до вечера предстоит сохранять деловой настрой и концентрацию на практических вопросах. Не стоит откладывать профессиональную консультацию, встречу с начальником, представителем бюрократического аппарата, врачом. Весам предстоит собирать награды в свою честь – высокую должность, баснословную прибыль и общение с достопочтенными особами. Вы так возгордитесь всем этим, что можете упустить самые важные события в жизни.

Скорпион. Один из «чистых» дней, благоприятных для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Сегодня звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Не исключено появление новых поклонников у женщин-Скорпионов, а широта натуры и темперамент мужчин-Скорпионов привлекут к ним внимание представительниц прекрасного пола. Хорошее время, чтобы просчитывать ситуации на несколько ходов вперед и начинать активно действовать.

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Астрологический прогноз на август 2020 года

Стрелец. Сегодня Стрельцам стоит чаще прислушиваться к своим ощущениям, будь то телесные сигналы, визуальные ассоциации или «внутренний голос». Можно интуитивно подбирать имидж, тон общения, пищу, вещи. Начинания или идеи последнего времени могут принести быстрый и весомый результат. Возможно долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. День удачен для приобретений, крупных капиталовложений и покупок. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции. Вероятность крупного скандала чрезвычайно высока.

Козерог. Этот день связан с преобразованиями космических энергий, поэтому может оказаться тяжелым, привести к нежелательным последствиям в личной жизни. В первой половине дня постарайтесь сконцентрироваться на положительных мыслях, отрешиться от гордыни и ревности. Не пытайтесь переложить свои ошибки на плечи партнера. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни. Не упустите свой шанс. Придумали что-то крутое? Беритесь за воплощение этого проекта сразу же. Сейчас подходящее время, чтобы проявить свой креатив и рассказать об идее.

Водолей. Двойственный день. С одной стороны, будут сильны негативные тенденции предыдущих дней, а с другой — появятся возможности для изменения ситуации в лучшую сторону. Главные условия успеха — предельное внимание и быстрота реакции, природные гибкость и деликатность. Во второй половине дня вы можете получить известие, к которому совсем не готовы. Водолеям сегодня пригодится сдержанность либо опыт самоограничения. Возможно, придется побыть в уединении или сменить неформальное общение на официальное.

Рыбы. Очередной цикл вашей жизненной активности будет знаменоваться усилением интуиции, личного обаяния, ауры, однако избыток внутренней энергии может сбить вас с выбранного направления и не позволит эффективно проявить свои таланты и способности. Желание добиться одобрения окружающих и доказать, что она лучше, чем кажется, может привести женщину-Рыбу к нервному срыву или ссоре с близким человеком. Неожиданные неприятности могут значительно усложнить отношения мужчины-Рыбы с друзьями. Звезды рекомендуют в эти дни вести себя более сдержанно, чем всегда. Благоприятный день для осуществления самых смелых планов и намерений. Однако не следует принимать кардинальных решений. Звезды благоприятствуют творческой работе. Во второй половине дня вероятны домашние хлопоты. Главное — сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений.

Астролог: Вальдемар Небоходцев