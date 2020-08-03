Трамп намерен запретить Tik tok

Популярный сервис был запущен в 2018 году китайской компанией «Byte Dance». Приложение создано для трансляций и просмотра коротких видео. Это и стало отправной точкой в решении американского лидера. По мнению Трампа, подобные приложения могут отслеживать действия граждан США и собирать различную информацию личного характера. Президент намерен запретить использование и распространение приложения на территории страны, и сообщал журналистам, что решение может быть принято уже в грядущую субботу.

Примечательно, что в данный момент компания «Майкрософт» ведет активные переговоры о приобретении приложения у китайских коллег. Пока не известно, чем именно закончатся переговоры, но представитель популярного приложения заявил, что компания не распространяет данные своих пользователей и не передает их третьим лицам. Несмотря на это, Tik Tok уже заблокирован на территории Индии. По мнению индийских властей, сервис Тик Ток наносит вред безопасности и суверенитету страны.