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3 августа 2020, 23:43 0

Трамп намерен запретить Tik tok

Трамп намерен запретить Tik tok
Фото: youtube.com

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что планирует запретить популярное интернет-приложение Tik Tok на территории своей страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Популярный сервис был запущен в 2018 году китайской компанией «Byte Dance». Приложение создано для трансляций и просмотра коротких видео. Это и стало отправной точкой в решении американского лидера. По мнению Трампа, подобные приложения могут отслеживать действия граждан США и собирать различную информацию личного характера. Президент намерен запретить использование и распространение приложения на территории страны, и сообщал журналистам, что решение может быть принято уже в грядущую субботу.

Примечательно, что в данный момент компания «Майкрософт» ведет активные переговоры о приобретении приложения у китайских коллег. Пока не известно, чем именно закончатся переговоры, но представитель популярного приложения заявил, что компания не распространяет данные своих пользователей и не передает их третьим лицам. Несмотря на это, Tik Tok уже заблокирован на территории Индии. По мнению индийских властей, сервис Тик Ток наносит вред безопасности и суверенитету страны.

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#политика #СМИ #США

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