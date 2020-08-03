Госдума рассматривает снижение пенсионного возраста к старым значениям

По мнению лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, повышение пенсионного возраста было «продавлено» прежним правительством, которое теперь ушло в отставку, и у государственной думы появился реальный шанс вернуть ситуацию под свой контроль. Лидер фракции предложил внести соответствующие поправки, и тем самым навсегда закрыть вопрос взаимопонимания органов власти и российских граждан.

Напомним, что с 1 января 2019 года вступила в силу Пенсионная реформа, которая поэтапно ввела новые возрастные значения выхода на пенсию. Новые правила выхода на социальную пенсию предполагают, что мужчины имеют право выйти на пенсию не раньше 65 лет, женщины 63 лет соответственно. Такое решение вызвало резонанс среди общества, но все же было принято в силу. Новых изменений пока принято не было.