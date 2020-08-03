Первоначальный взнос по ипотеке снижен до 15%

Правительство Российской Федерации утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% от общей стоимости. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Полная информация с внесенными изменениями была выложена на сайте ведомства. По словам премьер-министра, постановление о снижении первоначального взноса уже подписано, и является лишь одним из многих предстоящих шагов по улучшению экономической обстановки и уровня жизни граждан страны.

Ранее первоначальный взнос по льготной ипотеке составлял 20%. Ранее уже сообщалось о том, что правительство планирует рассмотреть вопрос снижения первоначального взноса с целью поддержки россиян и строительной отрасли в период пандемии коронавируса. Владимир Путин ранее уже заявлял о снижении кредитной ставки до 6.5% годовых, но этих мер, по мнению правительства, стало недостаточно. Теперь, семьи которым не хватало средств на первоначальный взнос, имеют шанс обрести жилье по сниженной ставке и пониженному первоначальному взносу.