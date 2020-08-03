Более шестисот человек вылечили от COVID-19 в городской больнице Благовещенска

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

С начала апреля на базе Благовещенской городской клинической больницы функционирует госпиталь для больных пневмонией, вызванной COVID-19. Первоначально под нужды больных было организованно 300 коек. По мере увеличения числа заболевших мест стало больше.



Максимальная нагрузка на медиков пришлась на период с середины мая до начала июня. Усилиями профильных специалистов удалось вовремя обеспечить всем необходимым поступающих пациентов. Врачи с другими специализациями прошли дополнительное обучение и теперь работают с больными пневмонией под контролем опытных пульмонологов. На текущий момент в больнице находятся 510 больных. Выписались 623 пациента, переболевших COVID-19, и 673 пациента, которые перенести пневмонию.



— Сейчас в БГКБ трудоустраиваются студенты, которые помогут хотя бы немного разгрузить медработников. В инфекционном госпитале работать очень сложно – по многу часов в помещениях без вентиляции и кондиционеров, в воздухонепроницаемых средствах индивидуальной защиты. Для этого требуется не только профессионализм, но и выдержка, и выносливость. Кстати, средствами индивидуальной защиты Благовещенская горбольница, как и все медицинские организации региона, укомплектована на достаточно высоком уровне. Поставки специальных комбинезонов, халатов, респираторов, лицевых экранов и другой защитной экипировки идут как за счет средств учреждений, так и по линии Правительства области и Российской Федерации, плюс большую помощь оказывают госкорпорации и бизнес, — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Светлана Леонтьева.



как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, все необходимые лекарства в Благовещенской городской клинической больнице есть в наличии. Имеющиеся препараты, противовирусные и антибактериальные, назначаются в определенной дозировке. Длительность и характер лечения определяется врачом, на основании самочувствия пациента и инструкций по применения лекарственных средств.



— Нужно доверять лечащему врачу, который руководствуется как личным опытом, так и рекомендациями минздрава, а они в свою очередь, тоже постоянно корректируются в зависимости от расширения и анализа общемировой практики лечения ковид, — рассказал главный врач БГКБ Александр Стручков.

