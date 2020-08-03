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сегодня, 19:04 1

Правительство Приамурья: загрязнение Селемджи прекратилось

Правительство Приамурья: загрязнение Селемджи прекратилось
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Заместитель председателя правительства Амурской области Александр Нестеренко заявил, что загрязнение Селемджи прекратилось. По словам зампреда, работа по очистке реки идёт активно, имеется достаточно сил и средств, чтобы устранить загрязнение.

- С запасом завезён сорбент, который должен обеззараживать воду. Выставлены заграждения, предприятие из Свободного приступило к обеззараживанию поступающих пятен. Ранее превышение предельно допустимой концентрации веществ в воде, которая попадала из отстойника в реку, было до 1,5 тысяч единиц. На сегодняшний день этого нет. На данный момент пробы воды, взятые ниже по течению от места загрязнения на 500 метров, показывают отсутствие вредных веществ в воде. Работа проводится и непосредственно с котлованом. Предполагать источник пока преждевременно, но с большой долей вероятности мы можно сказать, что ранее недобросовестный арендатор оставил либо технику в котловане, либо емкости с отработанными маслами. За несколько лет ёмкость проржавела, и начали проступать пятна. Работы продолжаются, сейчас это под контролем. Я ещё раз подчеркну, что средств достаточно и поступление нефтесодержащих продуктов в Селемджу прекращено, — рассказал Нестеренко.

Напомним, информация о загрязнении реки поступила в Росприроднадзор 28 июля. Для локализации разлива нефтепродуктов на Селемджу отправились специалисты областного поисково-спасательного отряда.

Обследовало загрязнение и амурское Минприроды. О том, что виновные будут найдены, заявил министр природы Сергей Маху.

Сегодня ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на реке Селемджа продолжилась. Специалисты оценивают обстановку с помощью беспилотника, а также проводят мониторинг работ.

Проверку проводит и следственный комитет: он выясняет, как в Селемдже оказались нефетпродукты, какой ущерб был нанесён окружающей среде и кто в этом виноват.

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#экология

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    20 минут назад

    местные власти ничего не делают

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