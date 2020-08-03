Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:45 0

В Белогорске особенная девочка продавала «яйца судьбы», чтобы помочь цирку

В Белогорске особенная девочка продавала «яйца судьбы», чтобы помочь цирку
Фото: www.instagram.com/belogorskinfo/

Жительница Белогорска со своей дочкой устроили акцию в помощь цирку, который застрял в городе в марте. Собственноручно изготовленные поделки амурчанка продавала прохожим, а деньги передали на корм животным.

— Изначально идеи помогать цирку не было. Я принимала участие в челлендже, и у меня было задание: сделать что-то, чтобы выйти из зоны комфорта. Выполнять задание мы решили вместе с дочерью Оксаной, она у меня ребенок с особенностями здоровья. Мы взяли обычные куриные яйца, привязали к ним шуточные предсказания и вышли на улицы города. Идею «отдать денежки енотам» предложила Оксана, — рассказала Светлана Попова.


Как только прохожие узнавали, что вырученные деньги отдадут цирку, покупали яйца судьбы не раздумывая. Десяток разобрали за 40 минут, а четыре яйца вернули — с просьбой отдать их животным.

Вырученные 1 038 рублей Светлана вместе с дочкой передали директору цирка Ивану Химу. По словам Ивана, всё произошло настолько быстро, что он даже не спросил имен у благотворителей. Однако, позже в соцсетях он связался со Светланой и пообещал ей билеты в первый ряд на первое послекарантинное представление, пишет Belogorskinfo.

Цирк на воде находится в городе с 28 марта, при этом не может давать представления из-за ограничений, связанных с пандемией. По словам администратора цирка Василия Колоса, в амурском Роспотребнадзоре цирку не дают разрешения возобновить представления в начале сентября, ссылаясь на то, что он не местный. Администрация цирка уже направила официальное письмо губернатору области, а также запланировала дату первого послекарантинного представления на 10 сентября.

Просмотров всего: 156

#Белогорск #животные

распечатать


Общество

Двадцать школьников Белогорска станут стипендиатами главы
Происшествия 5

В Моховой Пади бездомная собака покусала ребенка
Происшествия 7

Пенная вечеринка в Белогорске: неизвестный вылил в фонтан моющую жидкость
Общество 1

Вдоль трассы в Тындинском районе гулял медведь
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь