В Белогорске особенная девочка продавала «яйца судьбы», чтобы помочь цирку

Фото: www.instagram.com/belogorskinfo/

Жительница Белогорска со своей дочкой устроили акцию в помощь цирку, который застрял в городе в марте. Собственноручно изготовленные поделки амурчанка продавала прохожим, а деньги передали на корм животным.

— Изначально идеи помогать цирку не было. Я принимала участие в челлендже, и у меня было задание: сделать что-то, чтобы выйти из зоны комфорта. Выполнять задание мы решили вместе с дочерью Оксаной, она у меня ребенок с особенностями здоровья. Мы взяли обычные куриные яйца, привязали к ним шуточные предсказания и вышли на улицы города. Идею «отдать денежки енотам» предложила Оксана, — рассказала Светлана Попова.





Как только прохожие узнавали, что вырученные деньги отдадут цирку, покупали яйца судьбы не раздумывая. Десяток разобрали за 40 минут, а четыре яйца вернули — с просьбой отдать их животным.



Вырученные 1 038 рублей Светлана вместе с дочкой передали директору цирка Ивану Химу. По словам Ивана, всё произошло настолько быстро, что он даже не спросил имен у благотворителей. Однако, позже в соцсетях он связался со Светланой и пообещал ей билеты в первый ряд на первое послекарантинное представление, пишет Belogorskinfo.



Цирк на воде находится в городе с 28 марта, при этом не может давать представления из-за ограничений, связанных с пандемией. По словам администратора цирка Василия Колоса, в амурском Роспотребнадзоре цирку не дают разрешения возобновить представления в начале сентября, ссылаясь на то, что он не местный. Администрация цирка уже направила официальное письмо губернатору области, а также запланировала дату первого послекарантинного представления на 10 сентября.