В Приамурье нашли фрагмент самолёта, потерпевшего крушение 40 лет назад

Фото: economy.amurobl.ru

Членам экспедиции «Рейс 811» удалось найти фрагмент одного из самолетов, который потерпел крушение сорок лет назад над Завитинском. Обломок планируют передать в музей Бурейского района, где будут рассказывать об этой трагедии, сообщает пресс-служба амурского Минэкономразвития.

Напомним, представители местных клубов, федераций, туристического центра, а также журналисты, спасатели, спасатели, охотоведы, и другие амурчане отправились на место авиакатастрофы, которая произошла 24 августа 1981 года. В этот день над Амурской областью на высоте 5220 метров столкнулись пассажирский самолёт и военный бомбардировщик. Выжить в этой катастрофе удалось только Ларисе Савицкой, которая возвращалась из свадебного путешествия со своим мужем. Женщина пережила 8 минут падения, а потом провела три дня в тайге. На месте трагедии в память о погибших участники экспедиции возложили венок и цветы.

— Когда находишься там, начинаешь представлять, как все происходило, кажется, что это просто невозможно...Ты буквально ощущаешь то, что пережила эта женщина. Мы не планируем делать из этого место паломничества туристов. Мы уважаем память. Но эта история вполне может стать яркой описательной частью одного из маршрутов, — рассказала руководитель дальневосточного туристического центра «Амур» Оксана Савченко.

Исследовали амурчане и новый туристический маршрут, который придется по душе любителям экстремального спорта.

— Место падения самолетов находится на расстоянии примерно 120 км. от федеральной трассы. Во время пути мы протестировали все виды техники – русскую, японскую, американскую. Скажем так, эта трасса идеально подходит для экстремального джип-тура. В некоторых местах пробивать дорогу буквально пришлось топором. На пути есть река, преодолевать которую нужно вброд. Сам маршрут технически сложный, но от этого еще более интересный. Если его продлить, впереди будет заброшенная деревня Федоровка – бывший лесопункт, к нему ведет дорога, в народе ее называют «Фёдоровский тракт». По реке Алгон можно организовать сплав, порыбачить. Оттуда также можно добраться еще в одно интересное место – Храмовая гора, и выйти на побережье Бурейского моря, — рассказал участник экспедиции, представитель федерации мультиспорта «Амурбайк» Роман Шабанов.

Часть туристического маршрута проходит через природный заказник «Андреевский», поэтому туристам может понадобиться специальное разрешение. На пути к месту крушения можно встретить диких животных, а также посмотреть места их обитания. По словам участников экспедиции, летом этот маршрут подойдет для квадроциклов, а зимой по нему можно путешествовать на снегоходах.

Ранее сообщалось, что в августе пройдут съемки фильма «Одна», который расскажет об истории Ларисы Савицкой.