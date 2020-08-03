Октябрьскую больницу оштрафовали за отсутствие ремонта

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Прокуратура провела проверку в ГБУЗ «Октябрьская больница» по жалобам пациентов. По словам людей, учреждение не соответствует нормам, в которых должны содержаться больные коронавирусом.

Проверка проходила совместно со специалистами амурского управления Роспотребнадзора, сообщает прокуратура области. Установлено, что в помещениях больницы имелись дефекты отделки пола и стен в виде трещин и щелей.

Кроме того, в учреждении отсутствовали резервные источники горячего водоснабжения, кондиционеры для обеспечения нормальной температуры и влажности воздуха. Также руководство не предусмотрело отдельные раковины для мытья рук.

Ранее управлением Роспотребнадзора главному врачу больницы выдавалось предписание об устранении нарушений, однако строительные и санитарные недочёты не были исправлены в срок.

Приняв во внимание все обстоятельства, суд привлёк медицинское учреждение к административной ответственности за невыполнение предписания. Было назначено наказание в виде штрафа. Кроме этого, прокурор внес представление главврачу больницы.

В настоящее время в медорганизации устраняют все нарушения и приводят помещения в нормативное состояние. Ситуация остаётся на контроле прокуратуры Октябрьского района.