Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:40 1

Октябрьскую больницу оштрафовали за отсутствие ремонта

Октябрьскую больницу оштрафовали за отсутствие ремонта
Фото: pixabay.com

Прокуратура провела проверку в ГБУЗ «Октябрьская больница» по жалобам пациентов. По словам людей, учреждение не соответствует нормам, в которых должны содержаться больные коронавирусом.

Проверка проходила совместно со специалистами амурского управления Роспотребнадзора, сообщает прокуратура области. Установлено, что в помещениях больницы имелись дефекты отделки пола и стен в виде трещин и щелей.

Кроме того, в учреждении отсутствовали резервные источники горячего водоснабжения, кондиционеры для обеспечения нормальной температуры и влажности воздуха. Также руководство не предусмотрело отдельные раковины для мытья рук.

Ранее управлением Роспотребнадзора главному врачу больницы выдавалось предписание об устранении нарушений, однако строительные и санитарные недочёты не были исправлены в срок.

Приняв во внимание все обстоятельства, суд привлёк медицинское учреждение к административной ответственности за невыполнение предписания. Было назначено наказание в виде штрафа. Кроме этого, прокурор внес представление главврачу больницы.

В настоящее время в медорганизации устраняют все нарушения и приводят помещения в нормативное состояние. Ситуация остаётся на контроле прокуратуры Октябрьского района.

Просмотров всего: 126

#закон #медицина

распечатать


Общество 3

50 комплектов защиты от COVID получили белогорские медики
Общество 5

Чиновника из администрации Белогорска приговорили к семилетнему заключению
Общество

Амурским медикам купили 20 новых автомобилей «Нива»
В России и мире

В связи с коронавирусом срок действия водительских прав продлят

Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    22 минуты назад

    а денег больнице на ремонт дали?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь