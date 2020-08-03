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Двадцать школьников Белогорска станут стипендиатами главы

Двадцать школьников Белогорска станут стипендиатами главы
Фото: пресс-служба главы Белогорска

В Белогорске определены стипендиаты главы Белогорска на учебный год 2020-2021. В течение предыдущего периода они показали наивысшие результаты в учении, спорте, культуре и общественной жизни, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

За достигнутые результаты в течение всего учебного года 20 школьников будут получать ежемесячно стипендию в размере полутора тысяч рублей. Заседание конкурсной комиссии, формирующей рейтинг кандидатов и список стипендиатов главы Белогорска, под председательством замглавы по социальной политике Галины Бурмистровой состоялось в администрации Белогорска.

– На конкурс поступила 41 заявка от 13 организаций, представивших своих участников конкурса на соискание стипендии, – говорит главный специалист по делам молодежи и воспитательной работе Жанна Мовчан. – В прошлом году заявок было 26. В номинации «Молодёжный лидер» поступило 5 заявок, в номинации «Талантами сильна Россия» – 18 заявок, в номинации «Олимпийская надежда» —10, в номинации «Интеллектуальный фонд города» — 8 заявок. Определение победителей осуществлялось по балльной системе, ранжирующей показатели участия и достижений кандидатов в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях городского, регионального и международного уровней. Хочу отметить, что с каждым годом портфолио претендентов собираются более объективно. В текущем году внесены изменения в методику подсчета баллов. Если раньше, например, в номинации «Интеллектуальный фонд города» считали участие во всех конкурсах в совокупности, то сейчас отдельно ранжируется участие в дистанционных и очных баллах.

Рассмотрев материалы, комиссия утвердила список стипендиатов по номинациям. В День знаний на торжественных линейках они получат сертификаты, удостоверяющие право получать материальное поощрение. Стипендию главы города Станислава Мелюкова школьники получают с 2011 года.

Стипендиаты по номинациям:

«Интеллектуальный фонд города»:

Фертюк Александра Сергеевна (школа № 17)

Токарева Виктория Вячеславовна ( школа № 17)

Вибе Полина Сергеевна (школа № 4)

Черняев Илья Сергеевич (школа № 200)

Токарева Анна Витальевна(школа № 4)

«Талантами сильна Россия»:

Харченко Максим Алексеевич (Школа искусств)

Рыбкина Арина Андреевна (ДК «Амурсельмаш»)

Николушенко Алина Аркадьевна ( «Школа искусств»)

Сыпало Светлана Васильевна (ДК «Амурсельмаш»)

Карпенко Карина Евгеньевна (ДК «Амурсельмаш»)

Бурнос Аделина Викторовна (ДК «Амурсельмаш»)

Кинаш Валерия Петровна (ДК «Амурсельмаш»)

«Олимпийская надежда»:

Иванов Владислав Игоревич (Спортшкола № 1)

Денисов Ярослав Витальевич (Спортшкола № 1, Гимназия №1)

Громыко Кирилл Андреевич (Спортшкола № 2)

Прокопчук Макар Валерьевич (Спортшкола № 2)

Троценко Павел Андреевич (Споршкола № 1)

«Молодёжный лидер»:

Таланцев Максим Сергеевич (Детская школа искусств)

Стародубцева Алена Константиновна(школа № 4)

Артамонова Кристина Викторовна, (школа № 5)

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