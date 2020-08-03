Таинственный каменный лабиринт нашли в Моховой пади

Благовещенка Юлия Верещагина вечером второго августа нашла загадочный лабиринт из камней в Моховой пади. Небольшие валуны выложены в замысловатый узор.

— Мы случайно его нашли, просто хотели пофотографироваться и застряли на машине. Сам лабиринт немного ограждён. Кто-то сделал там колею, видимо, чтобы машина не могла заехать, — рассказала горожанка.



По словам директора центра по сохранению историко-культурного наследия Дениса Волкова, находку вряд ли можно отнести к древностям.



— Я думаю, это что-то современное. Кто-то так сложил камни — вроде сада камней или чего-то в этом роде. Для древности слишком ровно всё лежит на поверхности, для природы — слишком сложная форма. Может, кто-то какой-то обряд придумал. Сейчас много ролевиков, занимающихся всякими странностями, — рассказал Волков.