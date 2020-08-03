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сегодня, 17:11 3

Таинственный каменный лабиринт нашли в Моховой пади

Таинственный каменный лабиринт нашли в Моховой пади

Благовещенка Юлия Верещагина вечером второго августа нашла загадочный лабиринт из камней в Моховой пади. Небольшие валуны выложены в замысловатый узор.

— Мы случайно его нашли, просто хотели пофотографироваться и застряли на машине. Сам лабиринт немного ограждён. Кто-то сделал там колею, видимо, чтобы машина не могла заехать, — рассказала горожанка.

По словам директора центра по сохранению историко-культурного наследия Дениса Волкова, находку вряд ли можно отнести к древностям.

— Я думаю, это что-то современное. Кто-то так сложил камни — вроде сада камней или чего-то в этом роде. Для древности слишком ровно всё лежит на поверхности, для природы — слишком сложная форма. Может, кто-то какой-то обряд придумал. Сейчас много ролевиков, занимающихся всякими странностями, — рассказал Волков.

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#отдых

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    2 часа назад

    Следующей находкой будут - круги на полях? :))

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    Проделки Кузьмича с 13 кордона.

  • капрал

    капрал
    2 часа назад

    И таинственные кучи в подъездах...

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