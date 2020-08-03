Сотрудники Зейской ГЭС своими силами обустроили смотровую площадку

Фото: www.instagram.com/zvportal/

На смотровой площадке возле Зейской ГЭС установили лавочки и демонстрационный барабан с подробной информацией о станции. Место отдыха сотрудники ГЭС обустроили своими силами и за свой счёт.





Место, на котором обустроена смотровая площадка, известно местным жителям уже давно. Однако перед международным туристическим форумом Amur Travel, который планировали провести в Зее, место решили обустроить. View this post on Instagram A post shared by Зейский вестник (@zvportal) on Aug 2, 2020 at 12:29am PDT Торжественное открытие площадки прошло вчера. Красную ленту перерезали директор Зейской ГЭС Вячеслав Шепелев и руководитель службы эксплуатации Александр Ильин, сообщает «Зейский вестник».

Просмотров всего: 678

#отдых #природа #энергетика

распечатать

Mr. Mustard