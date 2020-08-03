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сегодня, 16:51 0

Сотрудники Зейской ГЭС своими силами обустроили смотровую площадку

Сотрудники Зейской ГЭС своими силами обустроили смотровую площадку
Фото: www.instagram.com/zvportal/

На смотровой площадке возле Зейской ГЭС установили лавочки и демонстрационный барабан с подробной информацией о станции. Место отдыха сотрудники ГЭС обустроили своими силами и за свой счёт.

Место, на котором обустроена смотровая площадка, известно местным жителям уже давно. Однако перед международным туристическим форумом Amur Travel, который планировали провести в Зее, место решили обустроить.

Торжественное открытие площадки прошло вчера. Красную ленту перерезали директор Зейской ГЭС Вячеслав Шепелев и руководитель службы эксплуатации Александр Ильин, сообщает «Зейский вестник».

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#отдых #природа #энергетика

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