Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:41 3

Следственный комитет выясняет, как в Селемдже оказались нефетпродукты

Следственный комитет выясняет, как в Селемдже оказались нефетпродукты

Как сообщает сайт СК РФ по Амурской области, ведется доследственная проверка по сообщению о загрязнении Селемджи в районе поселка Экимчан. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, информация о загрязнении Селемджи поступила в Росприроднадзор 28 июля. Предположительно, источником загрязнения стали производственная база и предприятие золотодобычи.

Также для локализации разлива нефтепродуктов на реке Селемджа в районе поселка Экимчан отправились специалисты областного поисково-спасательного отряда.

Обследовало загрязнение и амурское Минприроды. О том, что виновные будут найдены, заявил министр природы Сергей Маху.

Сегодня ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на реке Селемджа продолжается. Специалисты оценивают обстановку с помощью беспилотника, а также проводят мониторинг работ.

Просмотров всего: 365

#природа #происшествия #экология

распечатать


Общество 1

Правительство Приамурья: загрязнение Селемджи прекратилось
Общество

Сотрудники Зейской ГЭС своими силами обустроили смотровую площадку
Происшествия 7

В Моховой Пади бездомная собака покусала ребёнка
Происшествия 4

Благовещенец получил два года «строгача» за угрозу полицейскому

Комментарии
Показать все (3)
  • одна из....

    одна из....
    2 часа назад

    Будут найдены)) да неужели

  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Власть обнаглела от собственной лжи. Весь Экимчан знает, все соцсети пестрят фотографиями как артель лица армянской национальности моет золото прямо в Селемдже! Прокуратура, посмотрите фотографии, снимите очки!

  • капрал

    капрал
    2 часа назад

    Надо лицо армянской национальности помыть в Селемдже

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь