Следственный комитет выясняет, как в Селемдже оказались нефетпродукты

Как сообщает сайт СК РФ по Амурской области, ведется доследственная проверка по сообщению о загрязнении Селемджи в районе поселка Экимчан. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, информация о загрязнении Селемджи поступила в Росприроднадзор 28 июля. Предположительно, источником загрязнения стали производственная база и предприятие золотодобычи.

Также для локализации разлива нефтепродуктов на реке Селемджа в районе поселка Экимчан отправились специалисты областного поисково-спасательного отряда.

Обследовало загрязнение и амурское Минприроды. О том, что виновные будут найдены, заявил министр природы Сергей Маху.

Сегодня ликвидация последствий разлива нефтепродуктов на реке Селемджа продолжается. Специалисты оценивают обстановку с помощью беспилотника, а также проводят мониторинг работ.