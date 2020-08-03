В Приамурье ещё 23 человека заразились коронавирусом

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В Амурской области лабораторно подтверждены 23 новых случая коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в регионе выявлено 2 824 случая COVID-2019, сообщает пресс-служба областного правительства.

В Благовещенске зарегистрировано 16 новых заражений, три — в Благовещенском районе, два в Свободном, по одному в Белогорске и Ивановском районе.

1 683 человека выписаны из стационара с выздоровлением. 1 143 человек были в контакте с заболевшими.