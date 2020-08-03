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сегодня, 16:16 4

В Благовещенске продают винтажный Ford за 400 тысяч рублей

В Благовещенске продают винтажный Ford за 400 тысяч рублей
Фото: avito.ru

На популярном интернет-сервисе появилось объявление о продаже в Благовещенске редкого автомобиля. Ford Country Squire 1969 года выпуска продавец готов отдать новому владельцу за 400 тысяч рублей.

Зелёный красавец уже изрядно потрёпан и требует реставрации. Полноразмерный универсал может вместить до девяти пассажиров. В своё время Country Squire был любимым авто у семейных американцев. Сейчас это машина с историей, которая может пополнить коллекцию увлечённого собирателя ретротехники.

Владелец авто Дмитрий и сам увлечён коллекционированием. Признаётся — сейчас техники накопилось слишком много.

— Я увлекаюсь ретро-техникой, покупал Ford для себя. Сейчас он, конечно, не на ходу — машине всё-таки уже 50 лет. Но в целом, комплектность и состояние неплохие. Есть родные запчсти, так как была идея привести авто в порядок. Если честно, у меня две таких машины — зелёная и красная. Когда-то в 90-х их с промежутком в полгода привезли к нам из Владивостока. Потом хозяин продал их и спустя лет 15 так получилось, что обе машины оказались у меня. Продаю потому, что уже перебор с техникой, — делится Дмитрий.

К тому же, сейчас Дмитрий увлёкся созданием музея «Капсула времени». Напомним, музей открыли в муниципальном бомбоубежище Благовещенска. Дмитрий собирал экспонаты для музея по всей стране – от Калининграда до Сахалина.

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#жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • --- -- ---

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    3 часа назад

    Этому ржавому винтажному недоразумению самое место на вонючей свалке, за бесплатно.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Может лишний нолик приписали?

    40 000?

  • PRO

    PRO
    3 часа назад

    Тачку на прокачку пересмотрел видимо.

  • karlik nos

    karlik nos
    2 часа назад

    Красненького чаво не продаёт?

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