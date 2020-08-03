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На Калинина появятся пандусы на парковках, новые остановки и исчезнут провода

На Калинина появятся пандусы на парковках, новые остановки и исчезнут провода

Сегодня, третьего августа, ход ремонта улицы Калинина проверили члены общественного совета при федеральном дорожном агентстве министерства транспорта РФ. По информации подрядчика, сейчас вся улица готова на 40 процентов, а некоторые участки — готовы почти полностью.

К октябрю на Калинина появится 12 новых «антивандальных» остановок. Каждая будет оснащена несколькими камерами. Каждая остановка стоит более миллиона рублей. Уже установлено пять из них и две ждут установки в районе Северной-Ломоносова. Они будут оснащены специальными скамейками — места для сидения здесь будут отдельные. Это сделано для того, чтобы некоторые горожане не могли на них лежать.

— На каждой остановке будет установлено освещение, подогревающие шнуры. Внутри будут находиться интерактивные карты с точкой нахождения остановки. На экран будет транслироваться время прихода автобуса. Каждую остановку обошьют деревом. Все они находятся на пятилетней гарантии, — рассказал начальник строительного участка ремонта улицы Калинина от Тенистой до Краснофлотской Александр Алексеев.


На участке Калинина от Тенистой до Пролетарской сделаны тротуары, а дорожное покрытие готово на 80 процентов. Заканчивать работы подрядчик планирует в ближайшее время в ночные часы.

— Осталось нанести разметку холодным пластиком и установить дорожные знаки. Мы не проводим работы в неблагоприятных погодных условиях. Чтобы не рисковать качеством выполняемых работ. Под проезжей частью заменили теплотрассу, водопровод и электропровода. Также мы прокладываем резервные кабель-каналы под волоконно-оптическую линию передачи, — отметил Александр Алексеев.

Сроки окончания ремонта отодвинули непредвиденные работы. Пришлось обустраивать с нуля в некоторых местах ливневую канализацию. А недавно на перекрестке Калинина-Северная чистили русло реки Бурхановки.

— Подмостовое пространство очистили и восстановили разрушенные элементы. На подходе к мосту уложили цементо-грунтовое покрытие. Сейчас этот участок готовится к асфальтированию, — прокомментировал начальник работ.


Ремонт Калинина имеет инновационный характер. Здесь разместили первые в Благовещенске пандусы с парковок. Занижение бордюрного камня необходимо в рамках доступной среды для инвалидов. А также рабочие переносят под землю провода, которые неэстетично висели около дороги. Член общественного совета при федеральном дорожном агентстве министерства транспорта РФ Ситчихин Константин рассказал о проверке работ.

— Мы ездим по десяти регионам РФ в рамках проверки реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подводить итоги проверки будем через два дня. Но комплексный подход к ремонту — это определённо правильный путь. По этому примеру должны идти и остальные города России.

В ходе проверки обнаружили недоработку. На въезде во дворы между домами Калинина, 127 и 129 «ливнёвка» расположена неверно. Она находится посреди дороги и не выполняет свои функции. Из-за чего рядом с ней образовалась лужа. Дефект устранят в кратчайшие сроки.

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#дороги #строительство #транспорт

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