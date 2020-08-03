Экспертное мнение: "Почему беспорядки в США" ничего не изменят?"

На прошлой неделе один из самых авторитетных российских исследовательских центров по социологии - Всероссиийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл онлайн-заседание Научного совета на тему: «Black lives matter как новая форма глобального общественного активизма: причины и последствия». Эксперты из США и России обсудили к чему приведёт BLM и как движение повлияет на глобальную политику и Россию? Амур.инфо собрал самое интересное из выступления председателя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова (особо выделив цитаты).

Глеб Кузнецов считает, что коронавирус и длительный период самоизоляции привели к усилению запроса на «выход за пределы себя». Ожидание большого конца света в финале пандемии возродили к жизни уже порядком подзабытые эсхатологические практики, подобные религиозному протестантскому движению XVII века или более понятным нам «старообрядцам».

«Войны, бедствия и эпидемии становятся триггером появления политики предвкушения и переживания «конца света» - назовем это "эсхатологической политикой". Выход в повестку идеологий и движений, ориентирующихся не на достижение рационального политического результата «здесь и сейчас», а на опрокидывание сложившегося миропорядка (как локального, так и глобального) как такового. На строительство новой жизни через создание нового человека после уже случившегося «конца света».

Вариативность таких эсхатологических течений довольно велика – она зависит от географической локализации, культуры, устройства общества и, в конце концов, от конкретного политического вызова, который становится триггером острой стадии эсхатологического бунта. Наиболее острый исторически сложившийся «раскол» здесь и сейчас становится доминирующим для «эсхатологического бунта» - так происходит и в США, где триггером протестов стал расовый раскол между «белыми» и «чернокожими».

США создали религиозные диссиденты – крайние протестанты, которым не находилось места даже в протестантских странах Европы. Неудивительно, что их исторический опыт, взгляды и подходы оказывают существенное влияние на то, что происходит в США сейчас.

Каковы основные черты «эсхатологического бунта»?

Во-первых, это неприятие государства и его регулирующих практик. Это неприятие – логичное следствие процесса перерождения:

«Всё кругом изменилось, изменился и я – из Савла стал Павлом, и приготовился к новой жизни. А почему не меняетесь вы и живёте, как ни в чём не бывало?!». Государство, каким бы травоядным оно ни было, превращается для всех ищущих новой жизни в «тираническое государство», препятствующее спасению».

Во-вторых, новые эсхатологические движения, такие как BLM пытаются создать «Нового Человека». Как пытались сделать до этого протестанты, старообрядцы и даже большевики.

«То самое «преклонение колена», признание своей глобальной вины, «белизны» как первородного греха, фактически «новое крещение». Тут появляется Флойд – как символ искупительной жертвы. Не очень он подходит по биографии? Так это и не важно. Для практик «конца света» совершенно не важно каким ты был, важно переродился ли ты и кем хочешь стать».

В-третьих, рождение «Нового Человека» не представимо без уничтожения символов человека старого – один за другим со своих постаментов сыпятся памятники угнетателям коренных народов –Христофору Колумбу, генералам южан, не пощадили даже нашего заслуженного соотечественника – Александра Баранова, главного правителя русских колоний в Северной Америке.

«Уничтожение материальных свидетельств неправедности. Памятникопад, сожжение полицейских зданий и судов, уничтожение книг, цензура фильмов и так далее. При Кромвеле запрещали театры. Нам остался Шекспир от старой жизни Англии просто из-за недостаточности исполнительской дисциплины пуритан. Так что тут ничего нового».

В-четвёртых, навязывание поведенческих, социальных и политических практик. «Новая этика», в которой не допускается даже намёк на подчеркивание каких-то различий между людьми – расовых, половых, экономических, выдвигается протестующими в качестве обязательной нормы для всех.

«Спасение перед лицом Апокалипсиса невозможно в «индивидуальном режиме». Более того, человек, отрицающий «новую норму», лишает шансов на спасение всех остальных. Поэтому навязывание идет агрессивно и нетерпимо. Казалось бы, какое дело американским СМИ, что где-то черт знает где гонщик «Формулы 1» не опустился на одно колено. А вот есть. Почему? Потому что один ты к спасению не придешь. Политическая общность «люди спорта» могут спастись только вместе. А если среди верных есть «враги спасения», то это означает одну вещь - никто к спасению не придет. Сама мысль об этом в рамках эсхатологических представлений болезненна и невыносима».

В-пятых, рациональная дискуссия с эсхатологическим протестом невозможна. Он основан на иррациональных страхах и желаниях и фактически никак не связан с реальным положением вещей.

«Язык конца света и рождения «Нового Человека», не переводится на термины убогой повседневности. Попытка вождей Демократической партии США канализировать уличный протест в русло обсуждения реформы полиции неизбежно окажется неуспешной. Невозможно провести черту, отделяющую хорошее прошлое от плохого, любое прошлое – зло, ибо его грехи и привели к концу света. Невозможно превратить бунт против Вавилона в дискуссию относительно фондов для его реформирования и гуманизации».

Что будет дальше?

«Поиск равновесия. Протест неизбежно выдохнется. Энергию ему дает помимо ужаса перед коронавирусным концом света «сопротивление старого мира». Трамп со своими «федеральными агентами» без знаков различия сделал для второй волны погромов BLM больше, чем кто бы то ни было в либеральном лагере. Как только политика поменяется, а она поменяется, начнется поиск равновесия. Вожди протеста поменяют первородство на чечевичную похлебку – получат гранты, рассядутся в наблюдательные советы и коллегии по равноправию. Ужасы «ковида» отступят, ощущение пережитого конца света пропадет, люди займутся своими делами».

По мнению Глеба Кузнецова новое равновесие будет более «левым», однако относительно сути «капитализма» ничего не поменяется. Более того, BLM скорее способствует сохранению «капитализма» в его первозданном виде – уводит дискуссию от обсуждения прибылей Уолл Стрит и обеспечения широкого доступа к медицине к тому, как «избыть белизну». Расовый протест значительно более выгоден той самой Уолл Стрит, чем более привычная «марксистская» повестка старых левых политиков.