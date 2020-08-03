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сегодня, 15:30 0

В Моховой Пади бездомная собака покусала ребенка

В Моховой Пади бездомная собака покусала ребенка

В редакцию «Амур.Инфо» обратилась жительница Благовещенска и сообщила о том, что на её ребенка напала бродячая собака. В результате у мальчика остались травмы на спине.

– В районе Моховой Пади на моего семилетнего ребенка накинулась собака. На спине остались царапины и укусы. У нас на районе стало страшно ходить. Местные жители и дети подкармливают бездомных собак, а потом они начинают кидаться на людей. Мы не знаем куда обращаться, ведь отловом собак никто не занимается, – рассказала мама потерпевшего мальчика.

Как рассказали в пресс-службе полиции, заявлений по данному инциденту не поступало.

– Ситуация с бездомными животными непростая. Если у собаки имеется хозяин, то в рамках гражданско-правовых отношений на него можно подать иск в суд о возмещении морального и материального ущерба. Если нападают бездомные собаки, то полиция может только направить представление в управляющую компанию или администрацию, чтобы они решали данную проблему, – прокомментировали в пресс-службе.

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#дети #животные #происшествия

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