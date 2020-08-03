Благовещенцев приглашают на первый в этом году общегородской субботник

Фото: благовещенск.рф

Городская мэрия предлагает жителям столицы Приамурья сделать родной город чище. Для этого неравнодушным благовещенцам нужно выйти на общегородской субботник. С инициативой провести уборку выступили сами благовещенцы, сообщает Инстаграм-аккаунт городской администрации.

Четверо молодых людей в прошлые выходные организовали уборку прибрежной территории песчаного карьера, который располагается в селе Верхнеблаговещенское. После этого Евгений Дыбов, Денис Солдатов, Владислав Капланян и Александр Алексейчук обратились к мэру Благовещенска с просьбой провести общий субботник в городе.

Благовещенцы отмечают, что некоторые районы города, особенно места отдыха у водоёмов, сильно замусорены.

– Все мы живем в этом городе, а, значит, несем за него ответственность. Первый, практически спонтанный, опыт показал, что людей, готовых делать свой город лучше, много. Мы сами не ожидали, что соберётся столько желающих, готовых убрать мусор, оставленный другими, – поделились инициаторы субботника Евгений Дыбов и Владислав Капланян.



⠀



Градоначальник инициативу полностью поддержал, а также предложил помощь с инвентарём, перчатками и мешками. Вывоз собранного мусора на полигон ТБО администрация также взяла на себя. Организаторам остаётся определиться с местом и собрать участников. Интересно, что Олег Имамеев пообещал лично поучаствовать в экологическом мероприятии.

Было предложено три локации, которые нуждаются в очистке – территория реки Бурхановка, сквер «40 лет ВЛКСМ» за стадионом «Амур» или сквер за Домом молодёжи. Определить место субботника или воскресника благовещенцы должны самостоятельно.

Заявки принимаются до 7 августа в официальном Инстаграм-аккаунте городской администрации. Достаточно оставить под постом о субботнике оставить свой вариант локации. Также высказаться в комментариях могут желающие поучаствовать в субботнике.

Стоит отметить, что это будет первый общегородской субботник в 2020 году. Традиционная акция «Чистый город» весной не состоялась из-за сложной эпидобстановки в городе и области.