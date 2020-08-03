Благовещенец получил два года «строгача» за угрозу полицейскому

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Инцидент произошёл в марте этого года. Инспектор ДПС, находясь с напарником в служебной машине, увидел автомобиль Lexus, который, несмотря на разрешающий сигнал светофора, стоял на месте. Сотрудникам полиции пришлось остановить машину для проверки документов.

За рулем сидела девушка, у которой отсутствовало водительское удостоверение. Инспектор ДПС пригласил её пройти в служебный автомобиль для оформления протокола. При заполнении бумаг у девушки проявились признаки алкогольного опьянения. В результате этого сотрудник полиции решил отстранить её от управления машины и предложил пройти медосвидетельствование.

В это время из иномарки вышел брат девушки. Он поинтересовался у сотрудников, за что задержали его сестру и как долго будет идти оформление бумаг. Инспектор сообщил мужчине подробности задержания и сказал, что для составления всех документов ему потребуется около 30 минут.

Из-за вспыхнувшей агрессии, на фоне алкогольного опьянения, горожанин подошел к иномарке, достал из салона пневматический пистолет и направился к сотруднику полиции. Имитируя приведение оружия в боевую готовность, он направил ствол в сторону головы инспектора ДПС и потребовал выйти из автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.