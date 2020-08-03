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сегодня, 14:44 3

Благовещенец получил два года «строгача» за угрозу полицейскому

Благовещенец получил два года «строгача» за угрозу полицейскому
Фото: pixabay.com

В Благовещенске осудили 25-летнего мужчину, которого ранее обвиняли в угрозе применения насилия в отношении полицейского. Молодой человек пытался «отбить» сестру у инспекторов дорожно-патрульной службы.

Инцидент произошёл в марте этого года. Инспектор ДПС, находясь с напарником в служебной машине, увидел автомобиль Lexus, который, несмотря на разрешающий сигнал светофора, стоял на месте. Сотрудникам полиции пришлось остановить машину для проверки документов.

За рулем сидела девушка, у которой отсутствовало водительское удостоверение. Инспектор ДПС пригласил её пройти в служебный автомобиль для оформления протокола. При заполнении бумаг у девушки проявились признаки алкогольного опьянения. В результате этого сотрудник полиции решил отстранить её от управления машины и предложил пройти медосвидетельствование.

В это время из иномарки вышел брат девушки. Он поинтересовался у сотрудников, за что задержали его сестру и как долго будет идти оформление бумаг. Инспектор сообщил мужчине подробности задержания и сказал, что для составления всех документов ему потребуется около 30 минут.

Из-за вспыхнувшей агрессии, на фоне алкогольного опьянения, горожанин подошел к иномарке, достал из салона пневматический пистолет и направился к сотруднику полиции. Имитируя приведение оружия в боевую готовность, он направил ствол в сторону головы инспектора ДПС и потребовал выйти из автомобиля.

Как сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда, подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

Его приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Вначале кажется: за что такое суровое наказание за "баловство" с воздушным пистолетом?

    Но попробовал бы он направить короткоствол на полицейского в цитадели демократии (США), то мог отправиться и в больницу или на погост вместо колонии.

  • Евгений3

    Евгений3
    54 минуты назад

    Мало дали. Лет 7 минимум

  • mm_Art Mk

    mm_Art Mk
    25 минут назад

    Иди помоги ему, досиди пятак

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