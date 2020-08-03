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сегодня, 14:32 2

Дмитрий Гумиров возглавил правовое управление администрации Благовещенска

Дмитрий Гумиров возглавил правовое управление администрации Благовещенска
Фото: благовещенск.рф

С 1 августа начальником правового управления администрации региональной столицы назначен Дмитрий Гумиров, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. С июня 2020 года он работал в качестве советника мэра города.

Ранее занимавшая эту должность Евгения Воробьёва теперь будет выполнять функции заместителя начальника управления.

Дмитрий Гумиров родился в Константиновском районе Амурской области в 1978 году. Образование имеет высшее юридическое, которое получил в Амурском государственном университете. Несколько лет работал на частные фирмы по специальности.

Женат, двое детей.

Просмотров всего: 1096

#мэрия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    своих подтягивают

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Дима, оплати штраф.

    Всего-то 300 рублей.

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