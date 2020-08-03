Дмитрий Гумиров возглавил правовое управление администрации Благовещенска

Фото: благовещенск.рф

С 1 августа начальником правового управления администрации региональной столицы назначен Дмитрий Гумиров, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. С июня 2020 года он работал в качестве советника мэра города.

Ранее занимавшая эту должность Евгения Воробьёва теперь будет выполнять функции заместителя начальника управления.



Дмитрий Гумиров родился в Константиновском районе Амурской области в 1978 году. Образование имеет высшее юридическое, которое получил в Амурском государственном университете. Несколько лет работал на частные фирмы по специальности.



Женат, двое детей.