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сегодня, 13:45 2

В Благовещенске на ночь перекроют движение по улице Северной

В Благовещенске на ночь перекроют движение по улице Северной

В четверг, 6 августа, с 21:00 для движения закроют участок улицы Северной в районе пересечения с улицей Чайковского. Движение транспорта будет восстановлено ранним утром 7 августа в 6:00. На участке пройдут работы по устройству ливневой канализации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Амур.инфо передавало, что в областном центре до 27 августа будет полностью перекрыт для проезда транспорта участок улицы Амурской между Мухина и Комсомольской.

Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

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#дороги #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    канализацию к новому дому тянут, ливнёвкой в том районе не пахнет, северную в июле перекрывали, восстановили покрытие, через неделю асфальт просел, СПАСИБО!!! Качество работ на высшем уровне, контроль еще круче!!! Дай бог вам здоровья...........

  • Мапа

    Мапа
    1 час назад

    Да, лужи после дождя остаются на том перекрестке. И вода не уходит, пока не высохнет.

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