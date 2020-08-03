В Благовещенске на ночь перекроют движение по улице Северной

В четверг, 6 августа, с 21:00 для движения закроют участок улицы Северной в районе пересечения с улицей Чайковского. Движение транспорта будет восстановлено ранним утром 7 августа в 6:00. На участке пройдут работы по устройству ливневой канализации, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ранее Амур.инфо передавало, что в областном центре до 27 августа будет полностью перекрыт для проезда транспорта участок улицы Амурской между Мухина и Комсомольской. Администрация Благовещенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты движения.

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