В Амурской области снова объявлено штормовое предупреждение

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Амурский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на четвёртое августа. В Приамурье ожидаются очень сильные дожди и грозы. Во время грозы ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

В регионе возможны перебои в работе энергоснабжения, ЖКХ и транспорта. Не исключено подтопление дорог, жилых домов, участков и подвалов. В малых реках возможен подъём уровня воды.

Амурчанам советуют при усилении ветра оставаться дома и не оставлять детей без присмотра. При грозе нужно закрыть окна, отключить электроприборы и антенны. Не рекомендуется стоять у окон и массивных металлических предметов.

На улице нельзя прятаться у стен домов — с крыш возможно падение шифера. При сильном ветре опасно находиться около линий электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам. Во время грозы ни в коем случае нельзя купаться или плавать на лодке. По открытому пространству необходимо идти только спокойным шагом и не бежать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.