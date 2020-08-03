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сегодня, 12:37 0

На набережной в Зее появятся семейная и романтическая зоны

На набережной в Зее появятся семейная и романтическая зоны
Фото: www.instagram.com/zeya_live

В этом году набережную в городе Зея облагородят по нацпроекту «Жильё и городская среда». Здесь сделают автостоянку и две тематические зоны отдыха: семейную и романтическую.

На ремонт участка напротив городского парка потратят более 11 миллионов рублей. По нацпроекту в прошлом году здесь уже благоустроили городской парк. Также сделали детскую игровую площадку. На работы ушло 13 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В прошлом году на региональный проект «Формирование комфортной городской среды» выделено 276 миллионов рублей. На них благоустроили площади, набережные, пешеходные зоны, скверы и парки по всей области.

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#Зея #строительство

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