Подъём воды и сильное течение осложняют работы амурских спасателей на Селемдже

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В Селемджинском районе спасатели продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на реке Селемджа. Специалисты оценивают обстановку с помощью беспилотника, а также проводят мониторинг работ.

В связи с подъёмом уровня воды и сильным течением спасатели решили переместить заградительные боны ниже на 50 метров. Для этого на мелководье в устье водоёма были установлены временные точки крепления.

Кроме этого, профессионалам пришлось увеличить длину заграждения на 40 метров. Сейчас она составляет в общей сложности 140 метров, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Сегодня к месту происшествия прибыли свободненские специалисты из центра ликвидации разлива нефтепродуктов. Они привезли 200 килограммов сорбента, 150 метров бонового заграждения и ёмкость для хранения отработанного сорбента.

На участке между технологической дамбой и рекой прорыта траншея для сбора загрязненной воды, подготовлены сорбенты для утилизации нефтепродуктов.

Специалисты Росприроднадзора продолжают проводить отбор проб воды из реки Селемджи и прилегающей почвы для проведения лабораторного исследования. Согласно проведённым анализам, отмечается положительная динамика уменьшения предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Амурской области.

Напомним, что накануне сотрудники ПСО приступили к первому этапу локализации разлива нефтепродуктов. Была замерена скорость течения реки и определено место установки бонов.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор ищет источник нефтепродуктов, которые попали в Селемджу. По сообщению ведомства, информация о загрязнении поступила 28 июля.