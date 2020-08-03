Василий Орлов: «Школы и детские сады Амурской области активно переоснащаются для удобства детей с ОВЗ»

Фото: pixabay.com

В 2020 году в Амурской области обновят шесть образовательных учреждений. Детские сады и школы в сёлах Ивановка, Поярково, Варваровка, Сергеевка и городах Белогорск и Шимановск приведут в порядок в рамках госпрограммы «Доступная среда». На реализацию программы выделено шесть миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Для учеников школы №4 города Белогорска откроют «Сенсорную комнату». В аудитории для психологической разгрузки установят около 20 современных устройств, которые могут воздействовать на органы чувств ребёнка. В комнате появятся воздушно-пузырьковый комплекс, планшет для Эбру , фибердуш «Солнышко», зеркальный шар с мотором, дидактический стол с набором игрушек, развивающая панель «Правильное письмо», увлекательная игра-ширма «Цветные фишки», тактильные мешочки, настенный ковёр «Звёздное небо», развивающий конструктор, кинетический песок разных цветов, планшет для рисования песком.

Всё это поможет в проведении развивающих и лечебно-коррекционных занятий, психологических тренингов и сеансов релаксации для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Таких воспитанников в школе №4 более 30. Оснащение «Сенсорной комнаты» обошлось в сумму более 250 тысяч рублей. Работы планируют закончить к концу этой недели. Также в школе обустроены наружные пандусы и расширены дверные проемы парадных входов.



По программе «Доступная среда» в прошлом году на модернизацию учреждений в городах Благовещенск, Белогорск, пгт Серышево и поселке Восточный Октябрьского района из бюджетов всех уровней было направлено 6,5 миллионов рублей. В Благовещенске под программу попали детский сад №35 и детско-юношеская спортивная школа №1.



— Необходимые условия для обучения детей и подростков с ОВЗ создаются в области с 2015 года. За это время в реализации государственной программы «Доступная среда» приняли участие больше 40 образовательных организаций. Благодаря этому юные амурчане, здоровье которых ограничивает их физическую активность, получают все условия для обучения и общения со сверстниками в комфортных для них условиях, — отметил губернатор Василий Орлов.



В образовательных организациях Амурской области учатся 6320 детей, отнесённых к категории нуждающихся в создании специальных образовательных условий. Из них 2879 детей-инвалидов и 3441 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает правительство Амурской области.