Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость
сегодня, 11:40 0

Василий Орлов: «Школы и детские сады Амурской области активно переоснащаются для удобства детей с ОВЗ»

Василий Орлов: «Школы и детские сады Амурской области активно переоснащаются для удобства детей с ОВЗ»
Фото: pixabay.com

В 2020 году в Амурской области обновят шесть образовательных учреждений. Детские сады и школы в сёлах Ивановка, Поярково, Варваровка, Сергеевка и городах Белогорск и Шимановск приведут в порядок в рамках госпрограммы «Доступная среда». На реализацию программы выделено шесть миллионов рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов.

Для учеников школы №4 города Белогорска откроют «Сенсорную комнату». В аудитории для психологической разгрузки установят около 20 современных устройств, которые могут воздействовать на органы чувств ребёнка. В комнате появятся воздушно-пузырьковый комплекс, планшет для Эбру , фибердуш «Солнышко», зеркальный шар с мотором, дидактический стол с набором игрушек, развивающая панель «Правильное письмо», увлекательная игра-ширма «Цветные фишки», тактильные мешочки, настенный ковёр «Звёздное небо», развивающий конструктор, кинетический песок разных цветов, планшет для рисования песком.

Всё это поможет в проведении развивающих и лечебно-коррекционных занятий, психологических тренингов и сеансов релаксации для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Таких воспитанников в школе №4 более 30. Оснащение «Сенсорной комнаты» обошлось в сумму более 250 тысяч рублей. Работы планируют закончить к концу этой недели. Также в школе обустроены наружные пандусы и расширены дверные проемы парадных входов.

По программе «Доступная среда» в прошлом году на модернизацию учреждений в городах Благовещенск, Белогорск, пгт Серышево и поселке Восточный Октябрьского района из бюджетов всех уровней было направлено 6,5 миллионов рублей. В Благовещенске под программу попали детский сад №35 и детско-юношеская спортивная школа №1.

— Необходимые условия для обучения детей и подростков с ОВЗ создаются в области с 2015 года. За это время в реализации государственной программы «Доступная среда» приняли участие больше 40 образовательных организаций. Благодаря этому юные амурчане, здоровье которых ограничивает их физическую активность, получают все условия для обучения и общения со сверстниками в комфортных для них условиях, — отметил губернатор Василий Орлов.

В образовательных организациях Амурской области учатся 6320 детей, отнесённых к категории нуждающихся в создании специальных образовательных условий. Из них 2879 детей-инвалидов и 3441 детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает правительство Амурской области.

Просмотров всего: 42

#губернатор #дети #образование #школа

распечатать


В России и мире

Россиянам станет легче оформить пособие на детей
Власть 4

Василий Орлов «Жилищные сертификаты стали востребованной альтернативой получения жилья среди детей-сирот»
Общество 2

В Благовещенске родился двухтысячный малыш
Общество

В Приамурье приедет второй мобильный «Кванториум»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь