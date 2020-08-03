Перекрёсток в Благовещенске не могут доделать из-за ЕГЭ

Единый госэкзамен стал помехой дорожным работам в Благовещенске. Ремонт перекрёстка Ленина и Калинина должен был завершиться ещё в пятницу, 31 июля. Однако объект до сих пор закрыт.

Как рассказали в областном минтрансе, задержка связана с коммуникациями. В районе перекрёстка проходят несколько кабелей, в том числе — Интернет. По проекту, все провода должны быть спрятаны под землю. А для этого нужно отключать потребителей.



Дорожников попросили повременить с отключением. Рядом с перекрёстком находится гимназия № 1, а Интернет нужен школе для проведения ЕГЭ. Теперь строители ждут окончания экзаменов, чтобы продолжить работы. Сам перекрёсток готов уже на 95 %.



На остальных объектах, которые ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», отставания по срокам нет, уточнили в региональном минтрансе.