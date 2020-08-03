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сегодня, 11:36 3

Перекрёсток в Благовещенске не могут доделать из-за ЕГЭ

Перекрёсток в Благовещенске не могут доделать из-за ЕГЭ

Единый госэкзамен стал помехой дорожным работам в Благовещенске. Ремонт перекрёстка Ленина и Калинина должен был завершиться ещё в пятницу, 31 июля. Однако объект до сих пор закрыт.

Как рассказали в областном минтрансе, задержка связана с коммуникациями. В районе перекрёстка проходят несколько кабелей, в том числе — Интернет. По проекту, все провода должны быть спрятаны под землю. А для этого нужно отключать потребителей.

Дорожников попросили повременить с отключением. Рядом с перекрёстком находится гимназия № 1, а Интернет нужен школе для проведения ЕГЭ. Теперь строители ждут окончания экзаменов, чтобы продолжить работы. Сам перекрёсток готов уже на 95 %.

На остальных объектах, которые ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», отставания по срокам нет, уточнили в региональном минтрансе.

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#дороги #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • LO

    LO
    16 минут назад

    А на перекрёстке Калинина-Пролетарская кто ЕГЭ cдаёт? Перекрёсток месяц доделать не могут!

  • кержак

    кержак
    7 минут назад

    ...а Калинина Октябрьскую еще 15 июля обещались открыть...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 минута назад

    30 школ в городе-любая может принять ЕГЭ-правая рука не знает что делает левая

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