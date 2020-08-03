Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:01 3

Жители села в Ивановском районе добились освещения на улицах

Жители села в Ивановском районе добились освещения на улицах
Фото: unsplash.com

В Новоалексеевке Ивановского района освещают дороги на средства минфинансов Приамурья. Фонари будут светить не только на центральной улице, но и на других. На установку 40 фонарей потратят более миллиона рублей.

В прошлом году по инициативному бюджетированию в Новоалексеевке построили многофункциональную спортплощадку. А в этом году здесь реализуют 19 проектов амурчан. Помимо освещения отремонтируют дома культуры, сделают спортивную и игровую площадки. Также облагородят памятник, сделают зону отдыха и спортивный городок, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей. Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она финансирует проекты, которые поддерживает население для развития инфраструктуры, из областного бюджета.

Просмотров всего: 219

#ЖКХ

распечатать


Общество

С понедельника часть Благовещенска останется без горячей воды
Общество

Почти 800 амурских семей переедут из аварийных домов
Общество 2

Жители благовещенской многоэтажки лишились телепередач из-за ремонта крыши
Общество

В 2020 году в Белогорске будут освещены 10 километров улиц

Комментарии
Показать все (3)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    52 минуты назад

    в СССР все фонари горели

  • Терминатор

    Терминатор
    36 минут назад

    И где же тогда реальные фотографии этих фонарей установливаемых в селе Новоалексеевка. Амур-инфо вам слабо съездить отфотать или попросить местных жителей прислать фотографии. Если есть что фотографмровать.

  • Терминатор

    Терминатор
    33 минуты назад

    Область живет))) забыли написать. Вы бы лучше спросили есть ли у сельчан в их сёлах вода и насколько она чистая и что делают власти для того, чтобы она была качественная и в каждом дворе.

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь