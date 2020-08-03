Жители села в Ивановском районе добились освещения на улицах

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В Новоалексеевке Ивановского района освещают дороги на средства минфинансов Приамурья. Фонари будут светить не только на центральной улице, но и на других. На установку 40 фонарей потратят более миллиона рублей.

В прошлом году по инициативному бюджетированию в Новоалексеевке построили многофункциональную спортплощадку. А в этом году здесь реализуют 19 проектов амурчан. Помимо освещения отремонтируют дома культуры, сделают спортивную и игровую площадки. Также облагородят памятник, сделают зону отдыха и спортивный городок, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.



Региональным бюджетом на проекты предусмотрено 165 миллионов рублей. Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она финансирует проекты, которые поддерживает население для развития инфраструктуры, из областного бюджета.