Пенная вечеринка в Белогорске: неизвестный вылил в фонтан моющую жидкость
Накануне в Белогорске неизвестный мужчина, надев сигнальную жилетку рабочего, подошел к фонтану и вылил в него большое количество моющей жидкости. В итоге образовалась обильная пена, которая могла привести к поломке всех пяти насосов. Об этом происшествии написал в своем инстаграм-аккаунте мэр города Станислав Мелюков.
Акт вандализма был заснят камерами видеонаблюдения. Кроме этого, на площади в вечернее время находилось много людей. Одними из свидетелей происшествия стала молодая пара, которая рассказала, что видели рабочего, который якобы «обслуживал фонтан».
– Просьба тем, кто может оказать помощь следствию, позвонить в полицию. Ладно, сегодня в фонтан залили моющее средство. А если завтра нальют какой-нибудь отравы? – обратился к горожанам мэр.
Администрация города передала запись с камер полиции. Ведется расследование. ⠀
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