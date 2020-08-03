Пенная вечеринка в Белогорске: неизвестный вылил в фонтан моющую жидкость

Фото: www.instagram.com/s.meliukov/

Накануне в Белогорске неизвестный мужчина, надев сигнальную жилетку рабочего, подошел к фонтану и вылил в него большое количество моющей жидкости. В итоге образовалась обильная пена, которая могла привести к поломке всех пяти насосов. Об этом происшествии написал в своем инстаграм-аккаунте мэр города Станислав Мелюков.

Акт вандализма был заснят камерами видеонаблюдения. Кроме этого, на площади в вечернее время находилось много людей. Одними из свидетелей происшествия стала молодая пара, которая рассказала, что видели рабочего, который якобы «обслуживал фонтан».

– Просьба тем, кто может оказать помощь следствию, позвонить в полицию. Ладно, сегодня в фонтан залили моющее средство. А если завтра нальют какой-нибудь отравы? – обратился к горожанам мэр.

Администрация города передала запись с камер полиции. Ведется расследование. ⠀