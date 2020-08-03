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сегодня, 10:27 3

Пенная вечеринка в Белогорске: неизвестный вылил в фонтан моющую жидкость

Пенная вечеринка в Белогорске: неизвестный вылил в фонтан моющую жидкость
Фото: www.instagram.com/s.meliukov/

Накануне в Белогорске неизвестный мужчина, надев сигнальную жилетку рабочего, подошел к фонтану и вылил в него большое количество моющей жидкости. В итоге образовалась обильная пена, которая могла привести к поломке всех пяти насосов. Об этом происшествии написал в своем инстаграм-аккаунте мэр города Станислав Мелюков.

Акт вандализма был заснят камерами видеонаблюдения. Кроме этого, на площади в вечернее время находилось много людей. Одними из свидетелей происшествия стала молодая пара, которая рассказала, что видели рабочего, который якобы «обслуживал фонтан».

– Просьба тем, кто может оказать помощь следствию, позвонить в полицию. Ладно, сегодня в фонтан залили моющее средство. А если завтра нальют какой-нибудь отравы? – обратился к горожанам мэр.

Администрация города передала запись с камер полиции. Ведется расследование. ⠀

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#Белогорск #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Скупой платит дважды, или - толку от ваших камер?... Устанавливать в таких местах надо камеры с хорошим разрешением. А вредителя - вычислить и наказать. И, похоже, далеко не мальчик развлекался...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    наверно фонтан грязный-человек решил помыть

  • retrogr

    retrogr
    32 минуты назад

    А если завтра нальют какой-нибудь отравы? – обратился к горожанам мэр///всегда интересны такие постановки вопроса)) а если завтра там пьяный мелюков будет плавать и еще множество подобных глупых вопросов возникают

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