В Свободном задержали подозреваемого в «минировании» торгового центра

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Информация о минировании была проверена, здание обследовали саперы, кинологи, полиция и сотрудники ФСБ. Однако, предметов, представляющих опасность, в торговом центре обнаружено не было.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению может быть причастен местный житель 1997 года рождения.

Подозреваемый задержан и в настоящее время находится в изоляторе временного содержания. Ему может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает МВД России по Амурской области.