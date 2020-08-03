Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:57 4

Названы отрасли с зарплатами более 100 тысяч рублей

Названы отрасли с зарплатами более 100 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Самую высокую зарплату в России получают работники рыболовства. Их месячный доход составляет более 100 тысяч рублей. Эксперты поясняют, что такие суммы являются отчасти компенсационными: работать людям приходится вдалеке от дома и в тяжелых климатических условиях. Такие деньги по стране зарабатывают всего 7,2% работников, сообщает РИА «Новости».

На втором месте оказалась финансовая сфера. Зарплату в 100 тысяч рублей получают 27,3% работников. Как правило, такие люди являются работниками банков.

Третью строчку рейтинга высокооплачиваемых отраслей занимает «Добыча полезных ископаемых». Эксперты отмечают, что данная сфера работы – это прибыльный и конкурентный бизнес, поэтому от работников требуется высокая производительность труда, современные знания и навыки.

К лидерам рейтинга также можно отнести такие сферы, как «IT, связь и массовые коммуникации», «Профессиональная и техническая деятельность» и «Научная деятельность». В этих трех отраслях более 19% работников получают зарплату в размере 100 тысяч рублей и более.

Последние места рейтинга заняли сельское хозяйство и легкая промышленность: в этих отраслях лишь 1,2% работников получают более 100 тысяч.

Просмотров всего: 1076

#работа #финансы

распечатать


В России и мире

Россиянам станет легче оформить пособие на детей
В России и мире

Курс рубля снова упал до минимума
В России и мире 1

Профсоюзы предложили повысить пособие по безработице до прожиточного минимума
Общество

Инвалидам больше не нужно писать заявления на ежемесячные выплаты
Комментарии
Показать все (4)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    по европейским меркам нищая страна

  • Артемij

    Артемij
    1 час назад

    Справедливости ради, расходы у нас поменьше чем в Европе: бензин, налоги, образование, медицина. Хотя, да, уровень жизни, конечно, ниже.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    39 минут назад

    Средняя зарплата в России составляет 35 тыс. рублей, следует из данных РИА Новости. Зарплаты в передовых отраслях превосходят отстающие в три раза.

  • retrogr

    retrogr
    37 минут назад

    Самую высокую зарплату в России получают работники госдуры

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь