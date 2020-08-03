Названы отрасли с зарплатами более 100 тысяч рублей

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На втором месте оказалась финансовая сфера. Зарплату в 100 тысяч рублей получают 27,3% работников. Как правило, такие люди являются работниками банков.

Третью строчку рейтинга высокооплачиваемых отраслей занимает «Добыча полезных ископаемых». Эксперты отмечают, что данная сфера работы – это прибыльный и конкурентный бизнес, поэтому от работников требуется высокая производительность труда, современные знания и навыки.

К лидерам рейтинга также можно отнести такие сферы, как «IT, связь и массовые коммуникации», «Профессиональная и техническая деятельность» и «Научная деятельность». В этих трех отраслях более 19% работников получают зарплату в размере 100 тысяч рублей и более.

Последние места рейтинга заняли сельское хозяйство и легкая промышленность: в этих отраслях лишь 1,2% работников получают более 100 тысяч.