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Выбор читателей за 2 августа

Выбор читателей за 2 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 2 августа.

Очевидцы: на берегу Зеи найден труп женщины

По информации очевидцев, в Благовещенске, на берегу Зеи в районе затона, найден труп молодой женщины. Пока обстоятельства её смерти неизвестны.

В Приамурье выявили 25 новых случаев коронавируса

В Амурской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Приамурье выявлен 2 801 случай COVID-2019.

Сахалинец организовал свой Майами на «Дальневосточном гектаре»

Житель острова Сахалин Борис Швырин построил на берегу Охотского моря пляжную станцию. Землю на реализацию проекта, который получил название «Сахалин — Майами» мужчина получил по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщают РИА НОВОСТИ.

В Благовещенске неизвестный напал на двух девушек

В редакцию «Амур Инфо» поступило сообщение о нападении на двух девушек ночью с 1 на 2 августа в районе Тайвань. Инцидент произошёл недалеко от магазина «Северный».

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#Обзор #интернет #СМИ

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