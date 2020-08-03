Выбор читателей за 2 августа

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 2 августа.

По информации очевидцев, в Благовещенске, на берегу Зеи в районе затона, найден труп молодой женщины. Пока обстоятельства её смерти неизвестны.

В Амурской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Приамурье выявлен 2 801 случай COVID-2019.



Житель острова Сахалин Борис Швырин построил на берегу Охотского моря пляжную станцию. Землю на реализацию проекта, который получил название «Сахалин — Майами» мужчина получил по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщают РИА НОВОСТИ.

В редакцию «Амур Инфо» поступило сообщение о нападении на двух девушек ночью с 1 на 2 августа в районе Тайвань. Инцидент произошёл недалеко от магазина «Северный».