Гороскоп на 3 августа: личная жизнь у Раков может отойти на второй план, а Овнам не следует начинать новые дела

Восход Солнца: 05:01

Заход Солнца: 20:10

Солнце в Льве.

Овен. Постарайтесь сегодня твердо стоять на земле, не поддаваться провокациям и ни в коем случае не соглашаться на сомнительного рода предложения. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Недоразумения в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на продвижении дел. Мужчинам-Овнам не следует начинать новые дела — не исключено, что перспективные планы подвергнутся ревизии. Велика вероятность впасть в крайность или принять желаемое за действительное. Возможны осложнения в личной жизни или любовные разочарования.

Телец. Благоприятный день. Он будет отмечен тенденцией к повышению жизненной энергии, творческих способностей, интуиции. День благоприятен для переосмысления прошлого. Духовное и нравственное очищение будет способствовать миру и покою в семье. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих и на предстоящие события. В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам и планам. Однако в любом мероприятии сегодня рассчитывайте на себя и на помощь Высших сил.

Близнецы. Даже если в ближайший день вас что-то раздосадует, не спешите рубить с плеча. Этим вы не решите свои проблемы, а только усугубите их. Амбициозность и агрессивность в отношениях с окружающими, желание главенствовать, самоуверенность могут натолкнуться на непонимание и вызовут протест со стороны близких и родственников. Следует разумно подходить к каждой проблеме, искать конструктивные решения, компромисс. Планомерная деятельность приведет к небольшим, но перспективным изменениям в отношениях с партнером.

Рак. Представители этого знака будут возвращать долги, что улучшит его материальное состояние. Если вас кто-то сегодня обидит чем-то, не отвечайте тем же, так вам будет лучше. Личная жизнь у многих Раков может отойти на второй план: у влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. В семье воцарится атмосфера взаимопонимания и любви.

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Астрологический прогноз на неделю 23 июля – 29 июля

Лев. В этот период каждый, даже очень далекий от бизнеса, человек может рискнуть попробовать свои силы на этом поприще. Начало дня будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями, которые окажутся далеко не всегда приятными. Избегайте резких, категоричных высказываний или разговора в повышенных тонах. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь вас в конфликт.

Дева. Внимательно относитесь ко всем предложениям. От вас могут потребоваться быстрые и оригинальные решения. Дев ждет плодотворная деятельность, которая приведет к карьерному росту. Новые знания, творческие проекты и знакомства – все это пойдет на пользу.

Весы. Прислушайтесь к своему организму, возможно, он уже нуждается в отдыхе, а у вас в планах очередная вечеринка. День окажется благоприятным для заключения брака,новых контрактов и деловых переговоров, возможно решение важных вопросов с партнерами. Благодаря своей порядочности, честности и мудрости вы сможете любого убедить в чем угодно. Этот день может принести больше радости, чем какой-либо другой. Хотя вы прекрасно понимаете, что впереди заботы и непредвиденные препятствия, не концентрируйте свое внимание на этом, вам необходим хороший отдых.

Скорпион. Постарайтесь не погружаться полностью в свои личные интересы и любимые занятия. Оставьте место для общения. Подумайте о близких, которые могут страдать от вашей невнимательности. Возможны проблемы со здоровьем — весьма вероятен нервный срыв. Проведите воскресенье в спокойной семейной обстановке. Отдых на природе может восстановить силы. Нельзя злоупотреблять спиртными напитками. Напряженный день. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения. Сократите контакты до минимума, исключите случайные знакомства. Постарайтесь проявить мудрость и такт, чтобы конфликт не растянулся надолго. С покупками сегодня не следует торопиться, так как они могут оказаться крайне неудачными и вы будете долго сожалеть о выброшенных на ветер деньгах.

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Астрологический прогноз на август 2020 года

Стрелец. Если у вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не встречались, пригласите их в гости. Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки. Работа потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно: эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Возникшие проблемы заставят искать такой баланс между личным и общественным, чтобы не пострадало ни первое, ни второе. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь утвердить свою правоту силой.

Козерог. Крайне неблагоприятный день. Постарайтесь избегать категоричных высказываний, насмешек, ненужных разговоров. Отложите принятие важных решений — не исключено, что постороннее влияние или субъективная оценка ситуации заставит гоняться за пустыми прожектами. Сон может быть вещим и скоро исполнится. Вам в этот день предстоит принять судьбоносное решение. Оно будет касаться не только переезда и смены места жительства, но и личной жизни.

Водолей. Двойственный день. Звезды будут переменчивы к вам. Многие из представителей этого знака могут испытывать как взлеты, так и паления. День отмечен суетой и хлопотами. Будьте внимательнее к новым людям, появившимся в вашем окружении. Вероятно, что они окажутся не совсем надежными. Ваши отношения будут недолговечными и принесут разочарование. Не от вас зависит — расстанетесь вы с близким человеком или нет. Сегодня могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем, когда стоит обратиться к специалисту. Не затягивайте и не думайте, что болезни проходят сами собой.

Рыбы. Этот день посвятите профилактическим и упреждающим мероприятиям. Вероятно, что в скором времени у вас появятся сильные конкуренты и недоброжелатели. От Рыб требуется предусмотрительность и решительные действия. Постарайтесь не поддерживать пустых разговоров, споров и дискуссий. Во избежание серьезных заболеваний займитесь укреплением духа и тела. День отмечен возрастанием жизненных сил и творческого потенциала. Возможно, что ваши воображение, кипучая энергия и стремление к новому заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Постарайтесь Трезво оценить создавшуюся ситуацию, чтобы не разочароваться. День благоприятен для интимных отношений.Вероятен эмоциональный взлет и ощущение новизны.

Астролог: Вальдемар Небоходцев