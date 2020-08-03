Астрологический прогноз на неделю 3 августа – 9 августа

Общий астрологический прогноз на неделю с 3 по 9 августа для всех знаков зодиака.

Овен. Субботнее утро может быть испорчено головной болью. Кстати, именно от неё Овны даже проснутся раньше намеченного. Ни в коем случае не вздумайте ее терпеть и стоически переносить страдания.

Телец. Тельцы на этой неделе будут настроены на творческую волну и способны достигнуть в этом впечатляющих результатов. Звезды советуют вам принимать участие в конкурсах, соревнованиях, любых конкурентных видах деятельности, где вы могли бы раскрыть свои таланты и способности.

Близнецы. На этой неделе в паруса Близнецов дует устойчивый попутный ветер. Близнецы постепенно приближаются к заветной цели, не затрачивая больших усилий. Звезды советуют при этом не пренебрегать мелкими проблемами и задачами и относиться к ним так ответственно, будто в них и лежит основной смысл ситуации.

Рак. В мечтах штампы недопустимы, потому что тогда мечтания ничем не отличаются от тысячекратного просмотра одного и того же кино. Ловите эти моменты сознанием, незначительным усилием воли пускайте мысль по еще неизведанной траектории и вы гарантированно станете творческой личностью, ибо сие и есть «рецепт гениальности».

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Лев. Возможно, возникнет ситуация, из которой будет сложно найти достойный и правильный выход. Не верьте увещеваниям и обещаниям. Очень может быть, что повернуть ситуацию в свою сторону получится только у тех, кто не захочет остановиться и не побоится испортить отношения с начальством.

Дева. У Дев на этой неделе могут неожиданно испортиться отношения с кем-то из друзей. Чтобы избежать этого, постарайтесь не начинать вместе с ними общих финансовых дел. Например, взятые в долг деньги станут наиболее вероятным поводом для разногласий.

Весы. Весы на этой неделе будут испытывать некоторые ограничения в свободе. Возможно, придётся на какое-то время остаться дома по ряду причин. При этом вы будете чувствовать себя вполне комфортно.

Скорпион. В целом грядущая неделя может оказаться для Скорпионов тяжелой. У представителей этого знака могут возникнуть осложнения отношений с коллегами по работе. Не исключено, что положение планет на следующей неделе обяжет некоторых Скорпионов вернуться к тем вопросам и задачам, которые они считали уже давно решенными.

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Стрелец. Ваше состояние покажется вам сонливым, но на самом деле это не сон, ибо именно наяву перед вашим внутренним взором мелькают какие-то образы и происходят какие-то события. Вы стали очевидцем интересного явления – в вашей психике произошло взаимопересечение двух миров, которые у древних славян назывались «Явь» и «Навь». Ничего страшного, просто наблюдайте.

Козерог. Будет резко ощущаться нехватка свободного времени. А все потому, что вам предстоит стать настоящей службой спасения для друзей и родственников. Кто-то попросит в долг, кого-то необходимо отвезти за город, с кем-то поговорить по душам.

Водолей. У Водолеев весьма беспокойная и хлопотная неделя. Первая проблемная тема, на которую рекомендуется обратить внимание, это возможная нехватка денег для поддержания текущих платежей.

Рыбы. На этой неделе вам предстоит отстаивать какие-то свои интересы, и в этом вам очень помогут ваши друзья – советами, действиями или защитой. Кроме того, вы, скорее всего, сгенерируете немало вполне рентабельных и интересных идей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев