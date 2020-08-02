При обнаружении инфицированных COVID турецкие отели не закроют

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Если в турецких отелях найдут зараженных коронавирусом постояльцев их не станут закрывать. Об этом со ссылкой на Федерацию отельеров пишет ТАСС.

Все дело в том, что в гостиницах предусмотрели специальные изоляционные комнаты. Там и будут содержаться инфицированные.

«Все сотрудники отелей прошли программу подготовки, которая была разработана в соответствии с "Сертификацией здорового туризма". При выявлении инфицированного человека среди отдыхающих работники будут действовать согласно инструкциям, которые были направлены Министерством культуры и туризма Турции. В отелях предусмотрены специальные изоляционные комнаты, поэтому закрываться гостиницы не будут», - цитируют собеседника журналисты агентства.