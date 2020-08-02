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сегодня, 18:59 0

В Свободном «заминировали» торговый центр

В Свободном «заминировали» торговый центр
Фото: https://www.instagram.com/zeiskieogni/

Сегодня в Свободном в 10:30 утра, после получения сообщения о минировании, сотрудники полиции эвакуировали людей из торгового центра «Пассаж». Для безопасности они оцепили здание и близлежащие улицы.

После того как здание обследовали саперы, кинологи, полиция и сотрудники ФСБ, выяснилось, что звонок оказался ложным. Около 14.30 сотрудники и посетители торгового центра смогли войти в здание.⠀

Как сообщают журналисты «Зейских огней», паники среди горожан не наблюдалось. Между тем, сотрудники торгового центра волновались из-за того, что работа «встала». Например, в местной пиццерии было запланировано более 30 доставок, которые не получилось выполнить вовремя.

— Мы не могли даже сообщить нашим клиентам, что задерживаемся по независящим от нас причинам. Все заказы остались в кафе, пришлось ждать несколько часов, прежде, чем мы зашли в пиццерию, — сказала хозяйка пиццерии, расположенной в торговом центре.

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#криминал #происшествия #СМИ

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