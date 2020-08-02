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сегодня, 19:20 0

В Китае три года по кусочкам восстанавливали «бронзовую» колесницу

В Китае три года по кусочкам восстанавливали «бронзовую» колесницу
Фото: earth-chronicles.ru

Роскошная колесница, датированная 1046-771 годами до нашей эры, была обнаружена в древней гробнице в городе Чжоуюань

Как сообщает Archaeology News Network со ссылкой на данные Института археологии провинции Шэньси, колесница вместе с останками четырех лошадей была найдена археологами при проведении раскопок на серверо-западе Шэньси в 2014 году.

После того, как в рамках трехлетнего проекта она была буквально собрана по кусочкам, ученые смогли ее измерить: длина колесницы составляла 3,13 метра, ширина - 2,7 метра, а высота - 1,5 метра.

Сама колесница была изготовлена из дерева и покрыта примерно 400 бронзовыми деталями, а также украшена бирюзой. Колеса также были покрыты бронзовыми деталями.

Проведенный анализ показал, что следов трения на колесах практически нет. А это значит, что повозка практически не использовалась по назначению. Есть предположение, что ее положили в гробницу к влиятельному человеку, чтобы он мог передвигаться по загробному миру.

Кому принадлежала колесница ученые так и не выяснили, однако, известно, что в городе Чжоуюань, где и была найдена гробница, проживал принц Данфу, один из первых представителей правящей элиты семьи Чжоу.

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#история #СМИ

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