Россиянам станет легче оформить пособие на детей

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Распоряжение, позволяющее упростить получение пособия на детей от 3 до 7 лет, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ вступит в силу с 1 ноября 2020 года.

- Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия, - отмечается в сообщении пресс-службы кабмина.



Напомним, пособия дети от 3 до 7 лет получают указом президента России с 1 января 2020 года. Выплачивать эти средства начали с 1 июля. Претендовать на эти выплаты могут семьи с низким уровнем дохода. Размер выплат составляет 50% детского прожиточного минимума в регионе, сообщает ТАСС.