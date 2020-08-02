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сегодня, 18:40 1

На МКС собирается очередная партия космических туристов

На МКС собирается очередная партия космических туристов
Фото: https://pixabay.com/

Пресс-служба Роскосмоса сообщила ТАСС об отправке в конце 2021 года на международную космическую станцию космических туристов. Их имена станут известны в начале следующего года.

— Согласно договору с компанией Space Adventures, которая специализируется на космическом туризме, состоится пуск с участием двух туристов. Пуск запланирован на конец 2021 года, — сообщили в пресс-службе.

Контракт на отправку туристов на МКС с американской компанией Space Adventures Роскосмос подписал в феврале 2019 года. Российские предприятия космической отрасли уже начали создавать пилотируемый корабль «Союз МС» и ракету носитель «Союз-2». Постройка этих аппаратов будет вестись за счёт космических туристов.

По контрактам с Space Adventures на российских кораблях в космосе побывало уже 7 человек, один из них дважды. Крайний полёт состоялся в сентябре 2009 года.

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#космос #СМИ #туризм

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    14 минут назад

    Никчёмного засланца из хабары отправить пусть дырок насверлит...

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