Известный врач-диетолог о вреде быстрого похудения рассказала

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Елена Астахова, известный российский диетолог рассказала РИА Новости о вреде быстрого похудения. По словам врача, для людей с лишним весом быстрая его потеря может привести к интоксикации организма.

Это происходит из-за того, что в жировой прослойке организм откладывает токсины, с которыми раньше не справлялась печень.

— Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно переходить на сбалансированное питание. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима, — отметила Астахова.



По словам врача-диетолога в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов. И это все равно будет большим стрессом для организма. Для грамотного снижения массы тела Астахова рекомендует не гнаться за «вау-эффектом», а сбалансировать прием белков, жиров и углеводов.