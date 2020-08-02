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сегодня, 18:11 0

Известный врач-диетолог о вреде быстрого похудения рассказала

Известный врач-диетолог о вреде быстрого похудения рассказала
Фото: https://pixabay.com/

Елена Астахова, известный российский диетолог рассказала РИА Новости о вреде быстрого похудения. По словам врача, для людей с лишним весом быстрая его потеря может привести к интоксикации организма.

Это происходит из-за того, что в жировой прослойке организм откладывает токсины, с которыми раньше не справлялась печень.

— Экстремальные виды питания не подходят, нужно очень деликатно переходить на сбалансированное питание. Понемногу уменьшаем порции и поддерживаем нервную систему. Когда правильно подобраны продукты, от которых вес снижается и те, от которых он растет, тогда утилизация жира проходит очень хорошо и без экстрима, — отметила Астахова.

По словам врача-диетолога в месяц можно терять максимум 10-15 килограммов. И это все равно будет большим стрессом для организма. Для грамотного снижения массы тела Астахова рекомендует не гнаться за «вау-эффектом», а сбалансировать прием белков, жиров и углеводов.

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#жизнь #здоровье

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