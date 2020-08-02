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сегодня, 17:25 0

Очевидцы: на берегу Зеи найден труп женщины

Очевидцы: на берегу Зеи найден труп женщины

По информации очевидцев, в Благовещенске, на берегу Зеи в районе затона, найден труп молодой женщины. Пока обстоятельства её смерти неизвестны.

– Мы с друзьями отдыхали на затоне, на Зее, под бугром. Когда собрались уходить, увидели, что парень тащит девушку к воде. Причём девушка выглядела как-то странно, как мешок, как неживая. Я начала ему кричать: «Ты что творишь, вызывай скорую!». Когда подбежали, девушка была уже мертва. А у меня телефон сел, у мужа его мобильный в машине. Мы увидели, что сверху, на горе, стоит другой мужчина. Побежали к нему, чтобы вызвать полицию. Пока общались со службой «112», парень, который был внизу, куда-то убежал. Сейчас мы дали показания полиции, на месте работают оперативники. Это очень страшно! – рассказала по телефону корреспонденту «Амур.инфо» одна из очевидцев.

В полиции подтвердили, что получили данное сообщение. Начались оперативные мероприятия. Сотрудники выясняют обстоятельства происшествия. Установлены личность и год рождения девушки, 1989.

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#криминал

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