В Приамурье выявили 25 новых случаев коронавируса

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В Амурской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Приамурье выявлен 2 801 случай COVID-2019.



Поровну заражений оказалось в Благовещенске и Благовещенском районе — по семь. По два заражения выявили в Свободном, Свободненском и Серышевском районах, по одному — в Прогрессе, Ивановском, Завитинском, Мазановском и Тамбовском районах.



1 683 человека выписаны из стационара с выздоровлением.



1 242 человека были в контакте с заболевшими.