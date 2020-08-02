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сегодня, 17:07 0

В Приамурье выявили 25 новых случаев коронавируса

В Приамурье выявили 25 новых случаев коронавируса
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 25 новых случаев коронавирусной инфекции. С нарастающим итогом в Приамурье выявлен 2 801 случай COVID-2019.

Поровну заражений оказалось в Благовещенске и Благовещенском районе — по семь. По два заражения выявили в Свободном, Свободненском и Серышевском районах, по одному — в Прогрессе, Ивановском, Завитинском, Мазановском и Тамбовском районах.

1 683 человека выписаны из стационара с выздоровлением.

1 242 человека были в контакте с заболевшими.

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#коронавирус

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