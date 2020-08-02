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сегодня, 16:57 0

В поселке Мясокомбинат огородят придорожную детскую площадку

В поселке Мясокомбинат огородят придорожную детскую площадку
Фото: https://www.instagram.com/blagoveshchensk.rf/

Две недели назад инициативная группа жителей поселка Мясокомбинат во главе с председателем МКД литер 1 Людмилой Меркун обратились в городскую администрацию. Граждане попросили главу города огородить одну из детских площадок, которая стоит прямо возле проезжей части.

В мэрии просьбу жителей услышали, работы начались.


На данный момент рабочие ГСТК уже убрали с площадки старые шины и приступили к монтажу ограждения – его демонтировали с одной из городских магистралей во время ремонта. Работы по ограждению площадки обещают закончить со дня на день, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.


Отреагировали в мэрии и на еще одну просьбу жителей этого района. Речь идет о ремонте улиц Садовая и Песчаная. Сегодня на Садовой уже заделали все ямы, а на Песчаной укладывают новый асфальт.

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#дороги #жизнь #мэрия

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