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Общероссийский забег по пересечённой местности прошел в районе «Снежинки»

Общероссийский забег по пересечённой местности прошел в районе «Снежинки»
Фото: https://www.instagram.com/begkmechte/

В субботу, 1 августа в районе базы «Снежинка» прошел трейл-забег. Спортсмены бежали две дистанции 13 км и 29 км. Как рассказывают в клубе «Бег к мечте», участие в нем приняли спортсмены из Амурской и Свердловской областей̆, Хабаровского и Красноярского краев, Башкортостана.

Интересно, что часть атлетов пробежали забег дистанционно, онлайн. Всем призерам соревнований помимо медалей были вручены денежные призы на общую сумму 80 000 рублей. Сам по себе трейл-забег представляет собой бег по природному рельефу. Включает элементы кросса и преодоление горных отрезков.

Трейл «Подснежник» - это одно из четырех мероприятий, которые проводятся в 2020 году при софинансировании Фонда президентских грантов. Уже прошел полумарафон «Бег к мечте. Лед», а 29 августа планируется провести III Амурский марафон «Бег к мечте. В рамках этого марафона организаторы хотят провести спортивное мероприятие для ребят с ограниченными возможностями здоровья под названием «Я могу».

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#СМИ #спорт

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