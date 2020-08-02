Амурские спасатели ликвидируют загрязнение реки Селемджа

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Для локализации разлива нефтепродуктов на реке Селемджа в районе поселка Экимчан отправились специалисты областного поисково-спасательного отряда. Сотрудники ПСО установят заградительные боны, сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ.

Сегодня, 2 августа, сотрудники ПСО исследовали местность: замерили на нескольких участках скорость течения реки Селемджа и определили места установки бонов. На текущий момент в районе лодочный стоянки уже установлены первые 100 метров заграждения. На этом работа не заканчивается. Планируется локализовать большую часть розлива нефтепродуктов для снижения угрозы экологической ситуации в Селемджинском районе.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор ищет источник нефтепродуктов, которые попали в Селемджу. По сообщению ведомства информация о загрязнении поступила 28 июля.