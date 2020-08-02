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сегодня, 15:30 0

Рабочая неделя для амурчан начнется сильными ливнями и грозами

Рабочая неделя для амурчан начнется сильными ливнями и грозами
Фото: https://pixabay.com/

Завтра по всей Амурской области облачно с прояснениями. 3 августа в Благовещенске синоптики обещают ливень с грозой. Ночная температура +20°С...+22°С, днём около +25°С. Ночью ветер восточный, 6-11 метров в секунду, днём юго-восточный 9-14 метров в секунду.

В большинстве районов Приамурья будут идти дожди, местами ливни и грозы. Температура ночью +16°С...+21°С, местами +11°С...+16°С, днём по северу +16°С...+21°С, по югу +22°С...+27°С. Прогнозируется умеренный восточный ветер, с порывами до 15-20 метров в секунду при грозе.

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